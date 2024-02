1989 kommt es zu einem Ereignis, das Firmengeschichte schreiben sollte. Hermann Stocker, der zu diesem Zeitpunkt in der Brandschutzbranche tätig ist, sieht zum ersten Mal in seinem Leben ein sogenanntes „Kunststoffkaminsystem – PVDF“ aus der Schweiz. Was heutzutage unspektakulär klingt, bringt den Tiroler Unternehmer zum Grübeln. Die Idee von Umweltschutz, recyclebarem Kunststoffmaterial und der Vermeidung von saurem Regen lässt ihn nicht mehr los. Aus der Vision wird ein Plan.

Fünf Jahre später, im Jahr 1993 erlangt Hermann Stocker die letzte Zulassung und ist damit für alle neun österreichischen Bundesländer Generalimporteur sogenannter PVDF-Kunststoffkaminsysteme.

1994 wurde aus der einstigen Vision ein Unternehmen: Die H. Stocker GmbH wird, gemeinsam mit seinem Sohn Gregor, gegründet. Ein Unternehmen, das Hermann Stocker aufgebaut, geprägt und langfristig für die Zukunft aufgestellt hat.

Mit Ende des Jahres 2014 hat sich Hermann Stocker aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen und die Geschicke des Unternehmens Gregor Stocker, der bereits 2011 die alleinige Geschäftsführung übernommen hatte, überlassen.

Den Pionier- und Unternehmergeist hat sich das Familienunternehmen Stocker aus Kematen in Tirol bis heute behalten hat und wird es auch im Sinne von Hermann Stocker aktiv weiterleben.