Anfang September wurden im Rahmen des „Feuerpolizeilichen Rauch- und Abgasmesskurses“ 17 Teilnehmende von Vaillant Trainingsleiter Steffan Rumpler auf die bevorstehende Prüfung zum Rauch- und Abgasmessprüforgan in Theorie und Praxis bestens darauf vorbereitet.

Schwerpunkte des Kurses waren unter anderem der Umgang mit Gas- und Öl-Heizgeräten sowie deren Verbrennungs- und Messtechnik. Denn aufgrund von neuen Bauweisen und Sanierungen wird die optimale Verbrennungsluftzufuhr zum Heizgerät umso wichtiger. „Die Anforderungen an unsere Marktpartnerinnen und Marktpartner im Bereich Heizungstechnik und erneuerbare Energien werden immer größer, daher scheuen wir keine Mühen, ihnen in allen Bereichen ein maßgeschneidertes Schulungsangebot zu bieten“, erklärt Steffan Rumpler, Manager Training Vaillant Group Austria GmbH.

Vaillant hat heuer in Kooperation mit der VÖK (Vereinigung Österreichischer Kessellieferanten) bereits die zweite Vorbereitung auf diese Prüfung durchgeführt, mit sehr erfreulichem Ergebnis und Ausgang - alle Teilnehmenden haben die Prüfung mit Bravour gemeistert. Herzliche Gratulation an die neuen Rauch- und Abgasmessprüforgane!