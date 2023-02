Neben den großen Messeständen umfasst die SHK Essen mehrere Fachforen, an denen sich Unternehmen auch ohne großen Aufwand beteiligen können. Dort geht es um die zentralen Herausforderungen der SHK-Branche, die von Digitalisierung und Bildung über die Energiewende bis zur Hygiene in Innenräumen reichen. Sämtliche Kooperationspartner hätten auch frühzeitig signalisiert, dass sie mit in den September gehen: „Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Ausstellern sehr, dass wir unsere Fachforen ‚Treffpunkt Trinkwasser‘ und ‚Wasserstoff-Praxis‘ im Rahmen der SHK Essen noch in diesem Jahr präsentieren können. Die Gestaltung der Wärmewende und die hygienischen Anforderungen für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser sind aktueller denn je. Die Verschiebung der Messe in den September war daher die absolut richtige Entscheidung“, erklärt Volker Meyer, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach figawa.