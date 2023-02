Für die Solarthermie werden für gewöhnlich Zweikreisanlagen installiert, wobei im ersten Kreis ein Wasser-Glykol-Gemisch eingesetzt wird. Diese Verrohrung muss hohen Temperaturen standhalten sowie glykol- und druckbeständig sein. Außerdem muss im Außenbereich die notwendige Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit gegeben sein. Diese Voraussetzungen erfüllen die Serien Sanha-Press Solar aus Kupfer sowie NiroSan Industry und NiroTherm Industry aus Edelstahl. In beiden Presssystemen werden FKM-Dichtringe verwendet. Diese weisen eine Temperaturbeständigkeit bis 160 °C auf – was wichtig ist, denn an Flachkollektoren können hohe Stillstandstemperaturen erreicht werden.