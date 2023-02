Als herstellerübergreifende Lösung lassen sich die intelligenten Thermostate und Servicelösungen von Tado mit jeder Art von Heiz- oder Kühlsystem verbinden. Sie sind mit mehr als 18.000 Systemen von über 900 Herstellern kompatibel. Dadurch lassen sich die Produkte von Tado in rund 95 % der Haushalte in Europa integrieren. Die mit intelligentem Datenmanagement ausgestatteten Produkte sind eine Plug-and-Play-Lösung für geringere Heizkosten – Kunden können durchschnittlich 22 % pro Jahr sparen. Tado bietet seinen Kunden eine Auswahl an energiesparenden Technologien, angefangen bei Geofencing über die automatische Erkennung offener Fenster bis hin zur Integration von Wettervorhersagen. Tado hat bereits über 2 Millionen intelligente Thermostate verkauft. Die Produkte regeln und optimieren den Energieverbrauch in über 400.000 Gebäuden und Haushalten mit einer aggregierten Anlagenleistung von 7 GW, was etwa 7.000 mittelgroßen Windkraftanlagen entspricht. Damit hat die Technologie von Tado Stand heute dazu beigetragen, 730.000 Tonnen CO2 einzusparen.



Das Unternehmen will mit seinen vernetzten Gebäuden und Haushalten eine der stärksten Plattform für Energieeffizienz und Energiemanagement in Europa und darüber hinaus aufbauen. Bis jetzt deckt Tado die gesamte Wertschöpfungskette von der Stromnetzintegration und -lieferung bis hin zum Energieeinzelhandel und -verbrauch ab und agiert damit in dem milliardenschweren Markt rund um Energieeffizienz, intelligente Energietarife und Demand-Response-Lösungen.