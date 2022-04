Systemwasser beim SpiroExpert WebTalk

Welche Aspekte sind in der Analyse von Systemwasser wichtig? Warum spielt die Beratung eine große Rolle? Diese Fragen und mehr wird Sven Kittner zusammen mit Marco Estermann im SpiroExpert WebTalk am 13. April ab 15 Uhr klären. Die Veranstaltung dauert ca. 30 bis 45 Minuten. Es dürfen auch Fragen gestellt werden.

Der Zugang ist ganz einfach: Auf verschiedenen Kanälen kann sich jeder Interessierte anmelden, etwa über Facebook, LinkedIn oder über die Spirotech-Website. Die Bestätigung mit dem Zugang zum Live-Event kommt per E-Mail.



Die Webtalks werden aufgezeichnet und den Teilnehmern danach per E-Mail zur Verfügung gestellt. Zeitversetzt steht das Material auch auf der Website zur Verfügung. So lassen sich Details jederzeit noch einmal nachvollziehen.