PAW wurde im Jahr 1964 gegründet und steht heute unter der Leitung von Dipl.-Ing. Marc Pommerening. Das Familienunternehmen beschäftigt aktuell über 150 Mitarbeiter. PAW ist bekannt für seine hochwertigen Komponentenlösungen für effizientes Heizen und Kühlen, Wohnungsstationen, Solarthermie sowie Frischwassertechnik. Dabei stehen praxisgerechte und modulare Systeme genauso im Vordergrund, wie der Plug-and-Play-Gedanke für eine schnelle und einfache Installation und die Ausrichtung auf professionelle Verarbeiter.



„Wir freuen uns, dass wir mit Stiebel Eltron einen strategischen Partner gefunden haben, der uns in der Zielerreichung weiter stärken wird“, erklärt Dipl.-Ing. Marc Pommerening, der auch weiterhin als Geschäftsführer an Bord bleiben wird. „Wir werden unser ganzes Potenzial einsetzen, um zukunftsträchtige und innovative Lösungen für die zeitgemäße Energiewende zu entwickeln. Unsere Marktpartner stehen dabei stets im Mittelpunkt, daran wird sich nichts ändern. Auch die Produktion am Standort Hameln (Anm.: Deutschland) wird wie bisher in gewohnter Qualität fortgeführt. Wir bleiben ein verlässlicher Partner der SHK-Branche und werden als Marke PAW weiterhin eigenständig auftreten.“