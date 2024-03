Mit einer der Gründe, warum die WEBUILD Energiesparmesse 2024 so gut frequentiert war, liegt auch an den interessanten und höhen Förderungen zum Heizungstausch in Österreich. Unterstützt wird etwa der Umstieg von fossilen Heizungen auf ein klimafreundliches Heizsystem, so werden durch Bundes- und Landesförderung durchschnittlich 75 % der Kosten für eine neue Heizung übernommen. Auch Investitionen in Photovoltaik, die Dämmung von Außenwänden, der Austausch von Fenstern und Außentüren und viele weitere Vorhaben in eine nachhaltigere Zukunft werden gefördert. Wer jetzt energiesparende Maßnahmen umsetzt, investiert in seine Zukunft und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die Messe in Wels hat gezeigt, dass viele dazu bereit sind.

Die nächste WEBUILD Energiesparmesse Wels findet von 07. – 09. März 2025 statt (SHK-Fachtage: 05. – 07. März; Bau-Fachtag: 06. März).