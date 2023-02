Zusammen mit Sven Kittner wird Andreas Hofer, Vertriebsleiter der Eder Spirotech GmbH, über die wichtigen Aspekte rund um die Druckhaltung informieren. Die Veranstaltung dauert ca. 30 bis 45 Minuten und soll ausreichend Raum für Fragen lassen. Der Zugang ist einfach: Interessierte können sich entweder über Facebook, LinkedIn oder über die Spirotech-Website anmelden. Am schnellsten geht es durch Scannen des QR-Codes – er führt direkt zur Anmeldeseite. Die Bestätigung mit dem Zugang zum Live-Event kommt per E-Mail.



Die Webtalks werden aufgezeichnet und den Teilnehmern später per E-Mail zur Verfügung gestellt. Zeitversetzt steht das Material auch auf der Website zur Verfügung. So lassen sich Details jederzeit noch einmal nachvollziehen.



Die nächsten beiden Termine stehen schon fest: Am 13. April geht es um Analyse und Beratung rund um das Systemwasser. Am 11. Mai wird „Cooling“ im Mittelpunkt stehen, Systeme für Kühlanlagen und ihre speziellen Anforderungen.