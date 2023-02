Am Beginn der Bemühungen standen Maßnahmen, die zu einer deutlichen Reduktion der in der Produktion verbrauchten Energie - hauptsächlich Strom und Wärme (in Form von Dampf) – geführt haben. Danach wurde die gesamte Energieerzeugung am Standort möglichst effizient und umweltschonend gestaltet. Das Future Energie Projekt mit der Errichtung eines hocheffizienten Laugenverbrennungskessel, wo aus Ablauge und aus den für die Papierfaser nicht verwendbaren Holzbestandteilen - also Biomasse - Energie erzeugt wird, ist dabei das Leuchtturmprojekt in diesem Bereich. Beides führt zu einer Reduktion des Einsatzes an fossilen Brennstoffen am Standort Nettingsdorf. Der CO2 Ausstoß pro Tonne produziertem Papier konnte seit 1990 - dem Beginn der internationalen Bemühungen den CO2 Ausstoß zu senken - auf etwa 1/10 reduziert werden.