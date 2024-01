Drei spannende und informative Tage liegen vor den Fachbesuchern (m/w/d) der Frauenthal EXPO (der Großhändler Elektromaterial.at, Kontinentale, ÖAG, SHT), die von 24. bis 26. Jänner 2024 in Wien über die Bühne geht.

Welche Unternehmen aus der HLK-Branche in der Halle A in der Messe Wien am Start sind, erfährt man beim Aussteller-& Hallen-Plan hier. So viel ist klar: Die ausstellenden Unternehmen haben jede Menge Neuheiten im Gepäck. Wem das nicht genug sein sollte – die Frauenthal EXPO wartet mit einem umfassenden Rahmenprogramm auf.

An allen Tagen (Mittwoch bis Freitag) finden z. B. die EXPO-Walks statt, bei denen man geballt Highlights in den Bereichen Wärmepumpe-PV-E-Mobility oder Elektro, Werkzeug, Industrie/ Anlagenbau, Tiefbau/ Kommunaltechnik erkunden kann.

Am Mittwoch und Donnerstag (ab 13 Uhr) kann man sich in der EXPO Arena #216 über KPC Förderungen 2024 informieren. Am Mittwoch-Abend (24.01) startet um 18.30 Uhr der Talk „Energiewende umsetzen“

mit einem Eingangsstatement - um 19 Uhr startet die Podiumsdiskussion zum Themenpaket der Energiewende.

Am Donnerstag wird es besonders gesellig - um 18.30 Uhr geht die EXPO Standparty los. Und auch am Freitag bietet die Frauenthal EXPO (bis 15 Uhr) interessante Info-Möglichkeiten.

Alle Punkte/ Termine/ Möglichkeiten des Rahmenprogramms der Frauenthal EXPO finden Sie hier (als PDF).