Roger Hackstock vom Interessensverband Austria Solar befasst sich seit vielen Jahren mit dem Einsatz von Sonnenenergie und behält dabei das Spannungsfeld zwischen Bedarf, Umsetzung und Effizienz in der Energieversorgung im Blick: „Der wichtige und richtige Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, wie ihn die österreichischen Klimaziele vorsehen, bedeutet zukünftig einen sehr hohen Bedarf an Holz und Strom. Diese wertvollen Ressourcen sollten also nicht auch noch dort zum Einsatz kommen, wo es mit thermischen Solaranlagen effizientere und leicht verfügbare Alternativen gibt“. Wer mit der Kraft der Sonne Wärme in die eigenen vier Wände holt, entlaste sowohl das System als auch die eigene Geldbörse, so der Experte. Das gesellschaftliche Bewusstsein dafür sieht Roger Hackstock gegeben, wie er aus den aktuellsten Statistikauswertungen abliest: „Im Jahr 2022 wurden erstmals mehr erneuerbare Heizsysteme installiert als fossile. Die Bereitschaft und das Interesse zum Umstieg sind also zweifelsfrei vorhanden.“