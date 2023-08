Modernisierungs-Initiative : Sommerpause adé! Uponor startet in Schulungsherbst

Im Bestand zu modernisieren, stellt Installateure und Planer in ihrem Arbeitsalltag oft vor Herausforderungen. Uponor zeigt in seiner neuen Schulungsreihe, wie beispielsweise eine Flächenheizung sinnvoll in ein Modernisierungskonzept integriert werden kann. Der Schulungsherbst wird im September an den Start gehen und Planern und Installateuren umfassende Hilfestellung bei der Modernisierung und vielen weiteren Fragen geben.