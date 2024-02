Einer der Höhepunkte von PAW auf den Frühjahrsmessen 2024 ist die vollelektronisch geregelte Wohnungsstation HomeBloC Digital. Diese bietet den Vorteil, dass jede Station im Gebäude eine differenzdruckgeregelte Pumpe integriert hat. Dadurch können die individuellen Anforderungen an Warmwasser und Heizwärme autonom, hygienisch und effizient erfüllt werden.

Aber auch die Klassiker wie der HeatBloC MCom oder die Solar-Pumpengruppe SolexMini

sind auf den Messen wieder mit dabei.

Das Messejahr 2024 läutet PAW bei der WEBUILD Energiesparmesse im oberösterreichischen Wels ein. Vom 8. bis 10. März 2024 (SHK-Fachtage: 06. – 08. März) findet man den Haustechnikexperten in Halle 21, Stand C190.

Der nächste Messe-Stopp ist die Fachmesse ifh INTHERM in Nürnberg (23. bis 26. April 2024), wo das komplette Themenspektrum aus Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik präsentiert wird. In Halle 6, Stand 6.418 steht das kompetente Team von PAW für Gespräche und Beratungen zur Verfügung.