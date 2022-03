Situation auf Rohstoffmarkt zwingt Firmen zu Preissteigerungen

„Diese Kombination führt dazu, dass wir bis auf Weiteres keine großen Lagerbestellungen annehmen können, da wir all unsere Partner bestmöglich und verlässlich in dieser schwierigen Zeit aus unserem Lager zu fixen Preisen bedienen wollen und werden. Unser Lager ist gut gefüllt und deshalb halten wir auch weiterhin an der angekündigten Preisreduktion bei lagernden einwandigen Edelstahlsystemen von 2 % bis zum 30.06.2022 fest! Für doppelwandige Systeme halten wir ebenfalls die Preise auf Lagerware bis zum 30.06.2022. Das sind wir unseren Partnern und unserer Philosophie "You will never walk alone" schuldig“, wie es in einer Aussendung der H. Stocker GmbH heißt. Für alle nicht lagernden Artikel bzw. Dimensionen könnten ab sofort jedoch nur noch Tagespreise abgeben werden, die erst nach Fixierung des Liefertermins festgelegt werden können. Wie sich die Preise ab dem 01.07.2022 entwickeln werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhergesagt werden.