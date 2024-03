Beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb Installations- und Gebäudetechnik, der vom 21. - 23. März 2024 in der Windhager Zentrale BHT- Best Heating Technology in Seekirchen am Wallersee/ Salzburg bzw. der „World of Windhager“ abgehalten wurde, erreichte Marcel Riener aus Reingers im Waldviertel/ NÖ vom Lehrbetrieb Raiffeisen Lagerhaus-Vitis eGen aus Gmünd/ Niederösterreich mit seiner ausgezeichneten Leistung den ersten Platz.

Den zweiten Platz eroberte der Tiroler Andreas Hussl aus Fügenberg von der Firma Johann Baumann GmbH & Co.KG in Fügen. Der dritte Platz ging an den Oberösterreicher Lukas Oberlinninger aus Perg vom Lehrbetrieb Forstenlechner Installationstechnik Gesellschaft mbH in Perg.