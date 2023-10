Eine Herausforderung bei der digitalen Transformation von Victaulic war die globale Zusammenarbeit. In der Abteilung für digitale Konstruktionen bei Victaulic, Virtual Design and Construction (VDC), arbeiten rund 100 Ingenieure und Techniker auf vier Kontinenten jährlich an über 1.000 Projekten. Unter diesen Bedingungen erwiesen sich kollaborative Planung, File-Sharing und Datenmanagement als schwierig. Drei Jahre nach dem Wechsel zur BIM-Methode begann Victaulic deswegen das Kollaborations-Tool BIM 360 Design zu nutzen, um cloudbasiertes Worksharing und Dokumentenmanagement betreiben zu können. Die Software ermöglichte den Mitarbeitern BIM-basiertes Echtzeit-Co-Authoring in Revit, virtuelle Überprüfung in 2D oder 3D sowie visuelle Versionsvergleiche in einer kontrollierten Cloud-basierten Umgebung.

Die Digitalisierung erfasst aber nicht nur die einzelnen Werkzeuge, sondern ganze Geschäftsmodelle. Beispielsweise verschieben sich die Inhalte der Wertschöpfungskette zunehmend in die Vorplanung. Produkte werden zunächst auf digitaler Ebene eingesetzt und erst später auf analoger Ebene als eigentliches Produkt erworben. Die Kaufentscheidung basiert somit auf den digitalen Produkten. Je weiter der Einsatz von BIM in Österreich voranschreitet, desto wichtiger ist die Verfügbarkeit dieser digitalen Produkte in der Planungsphase. Die Entwicklung des BIM-Add-Ins Victaulic Tools for Revit geht über bloße Produktivitätssteigerungen hinaus und setzt am Geschäftsmodell von Victaulic an: Von kompletten HVAC-Systemen bis zum kleinsten Ventil bietet das Unternehmen für jedes seiner Produkte kostenlos einen digitalen BIM-tauglichen Zwilling.