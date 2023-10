Die Yutaki Wärmepumpen von Hitachi werden in Vacarisses/ Spanien produziert (HLK berichtete in der Ausgabe V-2023), sind also durch und durch europäisch. Die Yutaki Luft-/Wasser-Wärmepumpen gibt es als Split- und Monoblock-Variante in unterschiedlichen Ausführungen und in Leistungsgrößen von 4 bis 24 kW. Das Gros der Yutaki Luft-/Wasser-Wärmepumpen Varianten arbeitet mit dem Kältemittel R32, bei der gesplitteten WP-Variante (ab 11 kW) kommt R410A zum Einsatz. Wem es lieber ist, dass elektronische Bauteile im Gebäudeinneren platziert sind, sollte die Hydro-Split-Version mit dem Kältemittel R32 wählen.

Mit dem Energielabel bis zu A+++, einem COP von 5,25 und EER von 5,4, arbeiten die Yutaki Wärmepumpen sehr effizient und können auch im Sanierungsbereich eingesetzt werden (60° C Wassertemperatur bis -10° C Außentemperatur). Wichtig ist, die ideale WP-Type für das jeweilige Gebäude zu wählen bzw. darauf abzustimmen. Und zur Kühlung, Heizung und Warmwasserbereitung mit nur einer einzigen Außeneinheit gibt es eine weitere, exklusive Lösungsmöglichkeit in Form der Yutampo+Multi.

„Allein aufgrund der unterschiedlichen Wärmepumpen-Varianten, die Hitachi im Programm führt, lohnt es sich, mit uns in Kontakt zu treten. Wir helfen Fachpartnern nicht nur, die optimale Wärmepumpen-Lösung für das jeweilige Projekt zu finden, sondern unterstützen bei Bedarf auch bei der hydraulischen Auslegung“, erklärt Helmut Dobrovits von AERSYS gegenüber der HLK.