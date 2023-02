Der neue „digitale Schauraum am Wienerberg“ kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen: In hochauflösender Bildqualität erhält der Besucher einen fundierten Überblick über das vielfältige Produktsortiment von Vaillant. Die intuitive Funktionalität erlaubt dabei einen sehr zugänglichen Einblick für alle Zielgruppen. „Ob Wärmepumpen, Gas-Brennwertgeräte oder Systemergänzungen wie Wohnraumlüftung, Photovoltaik, Solarthermie, Regler und Elektro-Warmwasser-Geräte – unter www.vaillant.at/digitaler-schauraum werden all unsere Produkte authentisch und informativ erlebbar gemacht. Und das jederzeit und von überall aus“, erläutert Christian Buchbauer. Gerade in Zeiten eingeschränkter persönlicher Kontaktmöglichkeiten ist dies für Vaillant Partner und Endkunden ein besonderer Vorteil. Aber auch unabhängig davon ist die Nachfrage nach digitalen Informationsquellen in den letzten Jahren massiv gestiegen. „Mit unserem virtuellen Schauraum, der natürlich am Smartphone ebenso nutzbar ist wie am Desktop, decken wir ein echtes Bedürfnis ab“, ist Christian Buchbauer überzeugt.