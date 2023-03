Nachhaltigkeit, Teuerungen, Ersatzteilengpässe, Mitarbeitermangel und trotzdem für Kunden termingerecht da zu sein – die Kundendienst- bzw. Service-Abteilungen aller Branchen sind gefordert und gefragt wie nie. Das Motto des 24. KVA Service Kongresses, der am 13. + 14. April 2023 im Hotel Lengbachhof in Altlengbach bei Wien stattfindet, lautet nicht ohne Grund „Service in turbulenten Zeiten“. Wie guter Service und Kundendienst funktionieren kann bzw. sollte, welche Hürden und Lösungen es gibt, zeigen die Redner, Vorträge und Themen dieser Veranstaltung.