Wärmepumpensysteme sind besonders empfindlich gegenüber Verunreinigungen im Systemwasser, da diese die Effizienz und Lebensdauer der Wärmetauscher und anderer Komponenten beeinträchtigen können. Die Magnetit-Schlammabscheider CMSA32 und CMSA40 von COSMO eignen sich auch bestens für den Einsatz in Wärmepumpensystemen. Sie schützen die heizwasserdurchströmten Kanäle des Kondensationswärmetauschers der Wärmepumpe vor Ablagerungen, Verstopfungen und Korrosion durch magnetische und nichtmagnetische Partikel. Durch das Entfernen von Verunreinigungen wird der Wärmeübertragungsprozess optimiert, was zu einer signifikant höheren Effizienz der Wärmepumpe führt. Darüber hinaus wird der Verschleiß von drehenden und sich öffnenden und schließenden Komponenten wie Hocheffizienz-Pumpen und Regelventilen reduziert. Damit tragen die COSMO Magnetit-Schlammabscheider CMSA32 und CMSA40 entscheidend zur Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Wärmepumpenanlage bei. Weniger Ablagerungen und Verstopfungen führen zu einem reduzierten Wartungsaufwand und damit zu geringeren Betriebskosten. Die Möglichkeit zur senkrechten oder waagerechten Montage erleichtert die Integration der beiden COSMO Magnetit-Schlammabscheider in bestehende Wärmepumpensysteme.

COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken: „Die Magnetit-Schlammabscheider COSMO CMSA32 und CMSA 40 sind unverzichtbare Komponenten für jedes moderne Heizungs-, Kühlwasser- und Wärmepumpensystem. Dank ihrer stabilen Bauweise, fortschrittlichen Technologie und einfachen Bedienung tragen sie maßgeblich zur Effizienz und Haltbarkeit der Anlagen bei. Durch die zuverlässige Abscheidung von Partikeln und die umfassenden Schutzfunktionen sorgen die COSMO Magnetit-Schlammabscheider CMSA32 und CMSA 40 für einen reibungslosen und effizienten Betrieb, der sowohl Kosten als auch Zeit spart.“

Sämtliche Produkte von COSMO sind über den Fachgroßhandel der GC-Gruppe Österreich erhältlich.



