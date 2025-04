Obgleich also der Markt für Heizungswärmepumpen stagniert, lässt eine Entwicklung aufhorchen: Der Trend geht/ ging im Jahr 2024 eindeutig zu hocheffektiven Systemen. Denn während im Jahresvergleich die Erlöse aus dem Verkauf von Luft-/ Wasser-Wärmepumpen um rund drei Prozent sinken, erhöht sich der Umsatz mit Sole-/ Wasser-Wärmepumpen um 13 % und mit Wasser-/Wasser-Wärmepumpen sogar um 32 %. „Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe“, so Andreas Kreutzer, Geschäftsführer von Branchenradar Marktanalyse. „Zum einen kamen Luft-/Wasser-Geräte zuletzt verstärkt in die Kritik, mitunter weil der Stromverbrauch größer ist als ursprünglich angenommen wurde, primär aber wegen zu hoher Schallemissionen. Infolge schrecken offenbar immer mehr Kunden vor der Anschaffung einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe zurück und greifen lieber zu einer teureren, dafür effektivere Erdwärme- oder Grundwasserwärmepumpe, wobei die aktuellen Förderrichtlinien – die hocheffektive Systeme monetär bevorzugen – die Entscheidung erleichtern“. Zudem wurden vor etwa 20 bis 25 Jahren relativ viele Sole-/Wasser- und Wasser-/Wasser-Wärmepumpen verbaut - der Produktlebenszyklus dieser Geräte nähert sich nun dem Ende und aufgrund des großzügigen Förderregimes wird nun der Austausch vorgenommen. „Nichtsdestotrotz werden wohl auch heuer wieder dutzende Millionen Euro im Fördertopf ‚Raus aus Öl und Gas‘ liegen bleiben“, meint Studienautor Dominique Otto. „Es wäre deshalb kein Wunder, wenn die neue Bundesregierung die Förderrichtlinien im kommenden Jahr überarbeitet und in Zukunft weniger Subventionen zur Verfügung stellt“.



Interessante Meldungen aus der HLK-Branche nicht verpassen - abonnieren Sie unseren kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!