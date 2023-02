Im Februar 2022 hat ein Marktforschungsinstitut bevölkerungsrepräsentativ 1.000 Verbraucherinnen und Verbraucher in Österreich befragt. Über 80 Prozent der Befragten fänden es wichtig, dass Österreich unabhängig von Gas- und Erdöl-Importen wird. Drei Viertel der Bevölkerung sprechen sich zudem dafür aus, Strom an Stelle fossiler Verbrennung zur zentralen Energie zu machen.



"Aktuell bezieht Österreich 70 bis 80 Prozent seiner Gas-Importe aus GUS-Staaten", sagt Ing. Thomas Mader, Geschäftsführer des Haus- und Systemtechnikherstellers Stiebel Eltron Österreich. "Um unsere Klimaziele zu erreichen, braucht es einen Wechsel bei der Wärme-Energie: An die Stelle von Gas- und Ölheizungen treten Wärmepumpenheizungen, die mit Strom angetrieben werden."