Ruf nach Ausbau von Grünem Gas

Der Ausbau von Grünem Gas Made in Austria ist, so argumentiert die Allianz in ihrem offenen Brief, der richtige Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit. Der Bau neuer Anlagen und der Umbau bestehender Biogasanlagen wirken wie ein Konjunkturprogramm, schaffen neue Arbeitsplätze und garantieren gleichzeitig die sichere Energieversorgung von Haushalten und Produktionsbetrieben.

Österreich hat großes Potenzial an Grünem Gas: Vier Milliarden Kubikmeter könnten allein aus landwirtschaftlichen Reststoffen zu Biomethan verarbeitet werden und weitere zwei Milliarden aus Grünem Strom zu Wasserstoff.

Darüber hinaus könnten zukünftig über das international ausgebaute Gasnetz aus vielen verschiedenen Ländern Grüne Gase wie Biomethan oder Wasserstoff importiert werden.