„Wir freuen uns, dass das EEB unsere strategische Ausrichtung auf das Angebot umweltfreundlicher Produkte zum zweiten Mal honoriert“, sagt Christin Roth-Jäger, Geschäftsführerin der Roth Werke. „Der Umwelt- und Ressourcenschutz hat einen sehr hohen Stellenwert in unserer Unternehmensausrichtung und ist deshalb auch wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensgrundsätze sowie des neu entwickelten Code of Conduct. In den letzten Jahren haben wir unser Wärmepumpenprogramm ausgebaut – Wärmepumpen sind aufgrund der Niedertemperaturanwendung ideale Energieerzeuger für unsere Flächen-Heiz- und Kühlsysteme. In Verbindung mit einer energieeffizienten Speicherung wie mit unserem Kunststoff-Wärmetank Quadroline sowie mit unserer darauf abgestimmten Regelungstechnik für Flächen-Heiz- und Kühlsysteme können wir unseren Kunden sehr nachhaltige Systemlösungen anbieten.“

Das Produktsortiment des Roth Familienunternehmens umfasst außerdem Solarsysteme für die solare Schwimmbadwasser-Erwärmung mit dem Sonnenkollektor Roth Heliopool. Für den nachhaltigen Umgang mit Wasser hat der Hersteller ein umfangreiches Sortiment an Regenwasseranlagen, das auch Lösungen für Retention und Versickerung beinhaltet.

Hier geht es zur Publikation des EEB.