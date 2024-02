Die KPC (Kommunalkredit Public Consulting) ist die zentrale Anlaufstelle zum Thema Klima- und Umweltschutzförderungen in Österreich. Ein Team von rund 160 Mitarbeitenden wickelt die bundesweiten Klima- und Umweltschutzförderungen ab.

Gemeinsam mit seinem Team entwickelte Mag. Dr. Andreas Vidic, Abteilungsleiter für Wohnen und Energie bei der KPC, mit dem Klimaschutzministerium die Förderungsaktion „Raus aus Öl und Gas“ und die thermische Gebäudesanierung als Teil des großen Programms der Sanierungsoffensive. Bis zum Jahr 2027 sind rund 3 Mrd. Euro an Förderungsmitteln vorgesehen. Als Kompetenzzentrum und Abwicklungsstelle ist die KPC im regen Austausch mit den Bundesländern, Professionisten und Bürgern.

Bei der seit Jahresbeginn 2024 geltenden Kesseltausch-Förderung für Private, Mehrgeschoß-Wohnbauten und Betriebe in Österreich kann man bis zu 75 % der Kosten einer neuen Heizung ersetzt bekommen (je nachdem welches System gewählt wird).

Im Gespräch der jüngsten InstallateurTV Podcast-Folge von Herbert Bachler gibt Dr. Andreas Vidic Einblick in die aktuellen Förderungsschienen und -voraussetzungen. Welche Technologien priorisiert werden und wie man sich das Zusammenspiel verschiedener Akteure in- und außerhalb der Politik vorstellen kann, verrät er im Interview auch.

Die aktuelle InstallateurTV Podcast-Folge (26 min.) ist jetzt auf verschiedenen Plattformen anzuhören: Spotify & Apple Podcasts & Google Podcast & Podigee.