Die Biomasse ist mit einem Anteil von 55 % der wichtigste erneuerbare Energieträger in Österreich. Die Raumwärme der Haushalte wird zu mehr als 40 % aus Biomasse erzeugt. Dazu zählt auch die biogene Fernwärme, die in rund 2.500 dezentralen Biomasseheizwerken und 170 Holzkraftwerken erzeugt wird. Die Fernwärmeerzeugung aus Biomasse hat sich seit 2005 fast vervierfacht, bereits 51 % der Fernwärme in Österreich sind biogener Natur.



734.000 Haushalte in Österreich nutzen Holzkessel oder Holzöfen als Hauptheizung. Aufgrund der unsicheren Versorgungslage und der extremen Preissteigerungen bei fossilen Brennstoffen wurde im Jahr 2022 die Rekordzahl von 31.060 modernen Holzheizungen verkauft, davon 22.968 Pelletskessel. Immer beliebter werden Scheitholz-/Pelletkombikessel, deren Absatz 2022 gegenüber 2021 um 68 % auf 2.583 Stück gestiegen ist.