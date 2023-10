Verschiedene Berliner Stadtteile geben den Designheizkörpern von Vigour ihre Namen. Wie der pulsierenden Spreemetropole sind auch den elektrischen und hydraulischen Wärmespendern keine Grenzen gesetzt.

Ein wahrer Hingucker ist der Designheizkörper Pankow Cube. Der Wärmespender begeistert durch seinen unverwechselbaren, modernen Charakter - schön in Szene gesetzt durch das eckige Sammlerprofil. So unkompliziert wie das Leben in Pankow, so unkompliziert ist auch der Pankow Cube, den es mit linken und rechten Pfosten gibt.