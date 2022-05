Projektentwickler „Atmira" feierte Markteintritt in Österreich

Mittwochabend (4. Mai) wurde unter dem Motto „ATMIRA GOES VIENNA“ die Wiener Rooftop-Location JUWEL Schauplatz eines Markteintritts mit Signalkraft. „Als Österreicher freut es mich natürlich, nach Jahrzehnten in Bayern nun auch von Wien aus Projekte anzugehen. Dahinter stehen aber weniger sentimentale als vielmehr strategische Beweggründe“, betont Gründer Alexander Pferschy seine geschäftliche Rückkehr in die Heimat. Der Fokus für das nun startende Österreich-Geschäft ist nämlich klar: Logistik- und Light-Industry-Projekte stehen ganz oben auf der Zielliste. Einerseits wird man wie auch schon in Deutschland für die bekannten Global Player der E-Commerce- und Paketdienst-Landschaft Objekte entwickeln und andererseits rechnet man ab dem ersten Quartal 2023 mit neuen Projekten aus der regionalen Industrielandschaft. „Die aktuellen Ereignisse in Europa und die anhaltende Pandemiesituation haben die Lieferketten auf eine harte Probe gestellt. Unterm Strich wissen wir heute, dass es an vielen Orten so nicht weitergehen kann. Hier erhalten wir als Projektentwickler bereits deutliche Signale aus dem Markt. Spätestens ab dem ersten Quartal in 2023 werden Industriebetriebe ihre Lager- bzw. Vorhaltepolitik angehen. ‚Just in time‘ hat nach rund 25 Jahren ausgedient. Wir rechnen gerade in Österreich, wo neben dem Tourismus eben insbesonders auch Industrie und Handwerk eine wichtige Rolle spielen, mit steigendem Bedarf an Logistik- und Lagerinfrastruktur“, erklärt Österreich-Geschäftsführer Ing. Mag. Stefan Würrer eine weitere Perspektive, auf die man nun mit der Atmira Development GmbH hierzulande bestmöglich vorbereitet ist.