1. Platz: Donato Scrinzi, Stiftung Edmund Mach (San Michele all’Adige, Trentino).

Projekt „Hydrothermal carbonization as process intensification for biogas and high-quality co-compost production form municipal organic waste: The C2Land Project“ (Erzeugung von hochwertigem Biogas und Kompost aus organischen Siedlungsabfällen).

2. Platz: Laura Battistel, Universität Trient.

Projekt „An investigation on humans’ sensitivity to environmental temperature" (menschliche Wärmewahrnehmung und der Reaktion auf verschiedene äußere Reize).

3. Platz: Alessandro Sartori, Stiftung Bruno Kessler (Trient).

Projekt „Multi-objective optimization of an energy community: an integrated and dynamic approach for full decarbonisation in the European Alps“ (Optimierung einer Energiegemeinschaft in den europäischen Alpen für die Jahre 2030 und 2050).