Das Familienunternehmen Fronius ist stolz auf seine Wurzeln im Alpenvorland und hat sich mit weltweit 37 Tochtergesellschaften längst zum Global Player entwickelt. In 26 dieser Niederlassungen ist die Business Unit Solar Energy am Photovoltaikmarkt aktiv.

"Die Internationalisierung hat unser starkes Wachstum in der Vergangenheit ermöglicht und wird uns als europäischen Hersteller auch in Zukunft stärken", erklärt Fronius CEO Elisabeth Engelbrechtsmüller Strauß und ergänzt: Wir beobachten und kennen unsere Märkte sehr genau und stärken unsere Position dort, wo wir wachsende Chancen sehen. Seit 2002 sind wir mit unserem Standort in Portage, Indiana, in den USA vertreten. Dort bauen wir derzeit eine neue Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf, um näher an den Bedürfnissen des Marktes zu sein. Produkte und Features werden entsprechend den lokalen Anforderungen weiterentwickelt, so dass die Entwicklungsabteilung vor Ort zum Wegbereiter für die Produktion maßgeschneiderter Lösungen wird. Der nächste Schritt ist der Aufbau einer eigenen Produktionslinie für Wechselrichter in Portage. Mit dem Aufbau eines lokalen Lieferantennetzwerks schaffen wir eine nachhaltige Wertschöpfungskette zur optimalen Versorgung des amerikanischen und asiatisch-pazifischen Marktes. Mit der Umsetzung dieses "Local for Local"-Ansatzes erhöhen wir die globale Resilienz und das gesunde Wachstum unseres Unternehmens".