Mit dem InstallateurTV Podcast hat Herbert Bachler eine echte Marke in der deutschsprachigen SHK-Branche geschaffen. Mehr als 50.000 Menschen aus dem Bereich der Gebäudetechnik erreicht der steirische Netzwerker mit seinen mittlerweile über 50 Sendungen via Social Media. Seit Oktober 2021 ist die Fachzeitschrift HLK der starke österreichische Medienpartner. Der HLK Podcast macht es sich zur Aufgabe, speziell die Themen der Kälte- und Klimabranche in die Gebäudetechnik zu tragen. Die einzelnen Sendungen des HLK Podcasts werden ab sofort regelmäßig unter dem Dach des InstallateurTV Podcasts ausgestrahlt. Mit Klaus Paukovits, einem InstallateurTV Partner der ersten Stunde, sprach Herbert Bachler über das Du-Wort, hörenswerte Podcasts und die Wirkung von steirischem Dialekt auf bundesdeutsche Haustechniker.

Herbert, mit wie vielen Leuten bist Du eigentlich per Sie?

Herbert Bachler: Mit wenigen, aber warum fragst Du?

Ich frage deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass deine guten persönlichen Kontakte zu sehr vielen Menschen quasi der Türöffner für den InstallateurTV Podcast sind. Oder siehst Du das anders?

Bachler: Das sehe ich tatsächlich anders. Ich gebe das Du-Wort nur dann weiter, wenn es passt. Ich habe sehr gute Geschäftspartner mit denen ich per Sie bin, das Du-Wort sagt noch nichts über die Qualität der Beziehung aus.

Wie viele Gesprächspartner, die Du für den Podcast gerne gehabt hättest, haben Dir bisher abgesagt?

Bachler: Ein einziger! Sein nachvollziehbares Argument war, dass das nicht der Stil des von ihm repräsentierten Unternehmens sei, so persönlich nach außen zu treten. Ich werde aber oft gefragt, warum ich mit InstallateurTV und dem Thema Podcast begonnen habe und was ich davon habe, da ich ja nicht meine Produkte über diese Kanäle promote. Mir geht es darum, Netzwerke für die Branche zu schaffen und diese Netzwerke zu erweitern. Mit dem Podcast komme ich mit den Machern der Branche viel leichter ins Gespräch, weil die mich als Meinungsbildner erleben. So kommuniziere ich als kleiner steirischer Unternehmer mit den großen Playern auf Augenhöhe.

Wie bist Du auf die Idee mit den Podcasts gekommen?

Bachler: Ich höre selbst viele Podcasts. Für mich war es daher eine logische Schlussfolgerung, das Video-Format, mit dem wir ja Anfang 2018 begonnen haben, um Audio zu ergänzen. Diese Entscheidung ist schon lange vor der Pandemie gefallen. Dass der Podcast das Video-Format vorläufig ersetzt hat, war nicht geplant, sondern eine Folge des ersten Lockdowns.

Welchen Podcast kannst Du als Vielhörer empfehlen?

Bachler: Ich höre jeden Tag Gabor Steingarts „Morning Podcast“. Steingart war leitender Journalist beim Spiegel und beim Handelsblatt, und was er mit seinem Podcast täglich macht ist auch ein bisschen ein Vorbild für mich. Der Podcast ist sehr bunt und abwechslungsreich. Es geht viel um Politik, er hat aber auch Reporterinnen die über die Börse oder über soziale Themen berichten: Das ist mein Traum, das Format bunt und vielfältig zu halten. Es wäre auf Dauer vielleicht fad wenn immer nur einer spricht, darum freue ich mich auch über die Kooperation mit der HLK. Wir führen die Inhalte unter dem Label InstallateurTV Podcast zusammen.