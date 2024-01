Mit Standorten in Krems, Saalfelden, Voitsberg und Bad Gleichenberg ist Roth Austria Ansprechpartner für Energie-/ Sanitär-Systeme.

Für das Büro Süd (Voitsberg) konnte das Unternehmen René Kailbauer gewinnen. Er ist ab sofort dort tätig und bringt langjährige Berufserfahrung in der Kundenbetreuung sowie ein fundiertes Fachwissen in der Heizungs- und Sanitärtechnik mit.

„Wir freuen uns sehr über diese kompetente Verstärkung“, betont Roth Austria-Verkaufsleiter Johannes Reinprecht, „mit René Kailbauer im Team werden wir die die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern fortsetzen und ausbauen.“