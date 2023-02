Groß ist unterdessen die Vorfreude auf 22. bis 26. September, wenn die Berufseuropameisterschaften EuroSkills2021 in Graz gastieren – das „Heimspiel“ ist übrigens eine Österreich-Prämiere. Die Spartenobleute appellieren an junge Menschen: "Kommt vorbei: Ihr erlebt einen leidenschaftlichen Wettbewerb, schaut den besten jungen Fachkräften Europas hautnah über die Schulter. Und ihr könnt selbst ausprobieren, welche Berufe für euch interessant sind“, sagen Scheichelbauer-Schuster, Trefelik und Menz. An 29 Mitmach-Stationen ("Try A Skill“) dürfen Besucherinnen und Besucher ihr Geschick austesten oder sich mit Material, Werkzeugen und Anforderungen der Berufe vertraut machen.