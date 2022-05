Österreichischer Gaspreisindex auf Rekordniveau

Die Gaspreise steigen rasant an und aktuelle Umstände lassen vermuten, dass sich daran künftig so schnell nichts ändern wird.

Die Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency (AEA) veröffentlicht neben dem Energiepreisindex (EPI) und dem Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) auch einen Österreichischen Gaspreisindex (ÖGPI). Während der EPI die Gesamtpreisentwicklung für Haushalte jeweils im Vergleich zum Vormonat bzw. Vorjahr abbildet, gibt der ÖGPI auf Basis einer standardisierten Berechnungsmethode und unter Verwendung der für die Preisbildung in Österreich relevanten Produkte des Energiehandelsplatzes PEGAS einen Ausblick auf die im nächsten Monat zu erwartende Preisentwicklung am Gasgroßhandelsmarkt. Dabei wird die reine Energiekomponente im Gaspreis für Endkundinnen und Endkunden abgebildet. Netzkosten und Steuern bzw. Abgaben finden keine Berücksichtigung. Ein Steigen bzw. Fallen des ÖGPI lässt daher nur eine entsprechend geringere Preissteigerung bzw. -senkung des Gesamtpreises erwarten. Der ÖGPI ist aber ein guter Indikator der Marktpreisentwicklung, der durch die standardisierte Berechnungsmethode die notwendige Stabilität erhält.

Die Entwicklungen des ÖGPI sind alles andere als erfreulich. Alleine im Mai 2022 steigt der ÖGPI um 4,5% im Vergleich zum Vormonat April. Gegenüber Mai 2021 liegt er sogar um 474,5% höher. Der von der Österreichischen Energieagentur berechnete Index steigt im Mai 2022 auf 492,27 Punkte. In den vergangen zwölf Monaten lag der ÖGPI im Schnitt bei 308,75 Punkten.