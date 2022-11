Der Vertrag wurde vorerst für die kommenden vier Saisonen abgeschlossen.

iDM Energiesysteme will als Hauptsponsor der finnischen Damen- und Herrenmannschaft die Bekanntheit der Marke in ganz Europa ausbauen bzw. etablieren. Das in Matrei in Osttirol ansässige Unternehmen ist mit 700 Mitarbeitern (m/w) einer der größten österreichischen Hersteller im Heizungsbereich und entwickelt, produziert sowie vertreibt Wärmepumpen für Heizung, Kühlung und Warmwasser.

Für das Tiroler Familienunternehmen ist das strategische Sportsponsoring ein wichtiger Baustein im Marketing-Mix, wie iDM Geschäftsführer Hans-Jörg Hoheisel erklärt: „Das Sportsponsoring, insbesondere im Skispringen, hilft uns als österreichischem Unternehmen, die Marke iDM Wärmepumpen in einem authentischen und emotionalen Umfeld in Szene zu setzen, sowie unseren Pioniergeist durch Premium-Produkte international zu positionieren. Durch die professionelle Unterstützung unserer Mandatsagentur Innauer + (f)acts gelingt es uns den wechselseitigen Nutzen der strategischen Partnerschaft fortlaufend zu optimieren“.

„Finnland hat eine lange, erfolgreiche Tradition im Skispringen und will in den nächsten Jahren wieder an alte Erfolge anknüpfen. Wir sind überzeugt, das Team um Präsident Markku Haapasalmi und Sportdirektor Ski Nordisch Mika Kojonkoski hat das Zeug dazu, wieder an die Weltspitze zu springen und wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft! Die iDM Energiefamilie setzt auch stark auf Nachwuchsförderung und ist überzeugt, mit dem ‚Team Finnland‘ den richtigen Partner gefunden zu haben“, freut sich iDM Marketingleiter Christian Hutter.