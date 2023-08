Die GreenFOX Wärmepumpe, die überwiegend aus europäischen Bauteilen besteht, wird in der ÖkoFEN Europazentrale in Niederkappel/OÖ zusammengebaut.

„Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Sortimentserweiterung war immer die Produktion und regionale Wertschöpfung der Geräte in Österreich. Wir haben damit die Qualitätssicherung und die Auswahl der Komponenten selbst in der Hand. So kann die gleiche Elektronikplattform wie bisher verwendet werden und auch sonst werden fast ausschließlich europäische Bauteile verbaut. Unsere Partner können auch bei diesem Produkt auf den gewohnten ÖkoFEN Servicelevel vertrauen", so Stefan Ortner abschließend.

Verkaufsstart für die neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe GreenFOX, die es in drei Farbvariationen gibt, ist der 1. September 2023.