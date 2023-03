Mit den Wärmeübertragern der EXEL-Serie adressiert VAU Thermotech speziell den Wärmepumpenmarkt für Kälte- und Heizanwendungen. Die Apparate sind unverzichtbar in Luft-/ Wasser-/ Sole-Wärmepumpen oder Kältemaschinen als Verdampfer und Kondensatoren. Die EXEL-Serie ist heliumdicht, bietet Leistungen bis 1.000 kW und ist in fünf verschiedenen Baugrößen erhältlich.

Die kupfergelöteten Plattenwärmeübertrager der VM-Serie werden in der Gebäudetechnik für Heizungsanwendungen eingesetzt. Erhältlich in acht Größen lassen sie sich optimal für den jeweiligen Anwendungsfall designen. Die optimierte Plattenprägung garantiert einen hohen Wärmeübergangskoeffizient.

Eine Neuerung gibt es bei den Volledelstahl-Plattenwärmetauscher der VES-Serie (VAU Safe), die speziell für Einsatz mit herausfordernden Medien konzipiert ist. Dank der neuen Beschichtung „VAU glaze“ zeichnen sie sich durch eine noch höhere Korrosionsbeständigkeit und geringere Verschmutzungsneigung aus, was sich positiv auf Standzeit und Zuverlässigkeit auch unter härtesten Einsatzbedingungen auswirkt.