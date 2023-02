Vailant hält von Jänner bis Juni 2022 über 50 Trainingstermine ab. Steffan Rumpler, Manager Training bei Vaillant Group Austria und sein Trainingsteam bieten dabei eine ausgewogene Kombination aus technischer Tiefe und praktischen Übungen – Rumpler rät übrigens sich rasch einen Platz für die gewünschten Termine zu sichern. Fachpartner können die Schulungen am Standort in Wien sowie in den Trainingszentren in Traun, Innsbruck oder Graz absolvieren.