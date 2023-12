Per Knopfdruck können die Endverbraucher (m/w/d) ihren monatlichen Verbrauch an Kalt- und Warmwasser, Heizung und Kühlung jederzeit online einsehen und vergleichen. Die neu gewonnene Transparenz über den energetischen Status Quo der Gebäude, bildet die Basis für einen besonnenen Umgang mit Ressourcen und lässt eventuelle Einsparpotenziale sofort erkennen. Diese Information war den Kunden (m/w/d) bisher lediglich im Nachhinein und einmal pro Jahr zugänglich. Jetzt kann man den Energiekonsum monatlich überprüfen und, wenn Daten aus der Vergangenheit vorliegen, periodisch vergleichen.

„Das neue Kundenportal ist nun noch mehr auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Es erfüllt den Kundenanspruch nach permanenter Verfügbarkeit im digitalen Zeitalter. Unsere Kundinnen und Kunden haben es selbst in der Hand, ihren Energieverbrauch eigenständig zu tracken und zu regulieren“, so Matthias Göttfert, Geschäftsführer der Techem Messtechnik GmbH, der u. a. die digitalen Themengebiete verantwortet.

Auch die Registrierung ist einfach und kann von den Hausverwaltern bzw. Hauseigentümern online durchgeführt werden – das Freischalten wird laut Techem überflüssig. „Damit haben unsere Kunden im Handumdrehen Zugriff auf alle Objekte sowie relevante Verbrauchs- und Abrechnungsinformationen“, so Göttfert.