Manfred Huber-Denk (45) war in den letzten Jahren in der Automobilbranche tätig und bringt neben einer elektrotechnischen Ausbildung und dem Studium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften auch praktische Erfahrung als Produktmanager in der Baubranche mit.

Neben dem Vertrieb wird sich der gebürtige Pongauer stark dem Business Development in Österreich widmen und neue Geschäftsbereiche, insbesondere für die Wärmepumpe, am Windhager Heimmarkt entwickeln. In seiner neuen Funktion legt Huber-Denk Wert darauf, dass die Windhager Kompetenz-Partnerschaft eine Konstante bleibt: „Besonders in Zeiten der Veränderung sind verlässliche Partner, die das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, wichtig. Mir ist es ein großes Anliegen, die langjährigen und engen Kundenbeziehungen zu unseren Installateuren weiter zu stärken und mit neuen Partnern nachhaltig auszubauen“, bekräftigt Huber-Denk. Er will damit den in den letzten Jahren von Gottfried Baumann-Leitner erfolgreich eingeschlagenen Weg der Zusammenarbeit auf Augenhöhe fortsetzen.

Gottfried Baumann-Leitner bleibt dem Unternehmen erhalten und widmet sich nun anderen Aufgaben in der Gruppe.