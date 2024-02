Rehau Building Solutions ist einer der führenden System- und Dienstleistungsanbieter für ganzheitliche Gebäudetechnik- und Tiefbaulösungen. Der Sales Director Building Technologies, Paul Heldens, hatte das Unternehmen (im beiderseitigen Einvernehmen) verlassen. Jetzt wurde bekanntgegeben, wer diese Agenden mit 01. Februar 2024 übernimmt, nämlich Christian Kuncz.

Der Manager ist seit 2023 zweiter Geschäftsführer bei MEPA, einem Tochterunternehmen von Rehau, das Sanitärtechnik und Bad-Design anbietet. Zusätzlich zu dieser Tätigkeit wird Christian Kuncz nun die Verantwortung für die vertriebliche Ausrichtung und die operative Marktbearbeitung von Rehau Building Solutions in der Region EMEA übernehmen.

„Wir freuen uns sehr, Christian Kuncz als neuen Sales Director Building Technologies für die Region EMEA begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Engagement einen wichtigen Beitrag zum weiteren Wachstum und Erfolg unseres Geschäftsbereichs leisten wird“, erklärt Dr. Roger Schönborn, CEO Rehau Building Solutions.

„Ich bin sehr stolz und dankbar für diese spannende Herausforderung“, sagt Christian Kuncz. Und weiter: „Gemeinsam mit dem motivierten und kompetenten Team von Rehau Building Technologies möchte ich die Chancen und Potenziale in der Region EMEA nutzen und getreu unserer Kampagne #nextlevelbuilding die Erfüllung der Kundenbedürfnisse und Bauprojekte auf das nächste Level bringen“.

Bevor er zu MEPA kam, war Christian Kuncz fast acht Jahre in leitender Funktion für Rehau vom Dienstsitz Shanghai aus in China und asiatischen Nachbarländern tätig, zuletzt als Market Area Leader der Rehau Division Building Technology North East Asia.