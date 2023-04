Seit 2005 ist der gelernte Elektroinstallateur Walter Unterholzer bereits bei Hoval in Marchtrenk/OÖ tätig, einem der führenden Hersteller verschiedener Raumklimasysteme.

Als Werkmeister in Elektrotechnik und Inhaber des Kältescheins verfügt Walter Unterholzer (45) über ein breit gefächertes Know-how, das er in seiner bisherigen Tätigkeit als technischer Entwickler im Kundendienst, als Länderexperte für Wärmepumpen und in der Ausbildung neuer Teammitglieder unter Beweis gestellt hat. Unterholzer arbeitete auch eng mit der Qualitätssicherung und der Entwicklung am Stammsitz von Hoval in Vaduz/ Fürstentum Liechtenstein zusammen. Außerdem war er an der Begleitung und Weiterentwicklung von Prototypen beteiligt, die dann zur Marktreife geführt wurden.

Seine langjährigen Erfahrungen aus der bisherigen Tätigkeit kommen nicht nur ihm in seiner neuen Aufgabe als technischer Projektleiter zu 100 % zugute, sondern vor allem auch den Kunden.