Die 861 Mitarbeitenden (Stand: 30.6.2021) des Sanitär- und Heizungsgroßhändlers HOLTER mit Hauptsitz in Wels/OÖ haben einen neuen Kollegen bekommen. „Mit Hans Peter Kroiss konnten wir einen erfahrenen und kompetenten Branchenkenner als Ressortleiter gewinnen“, sagen Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter, die das Familienunternehmen in fünfter Generation führen. Der 46-jährige Oberösterreicher war seit März 2013 bei der BWT tätig, zuletzt als Prokurist und Head of Sales. Dabei hat Hans Peter Kroiss viele Jahre auch mit HOLTER zusammengearbeitet. „Wir haben ihn in dieser Zeit als umsetzungsstarke Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und Handschlagqualität kennengelernt“, sagt die HOLTER Geschäftsführung.

Hans Peter Kroiss übernahm am 1. Februar 2022 das Ressort Verkauf und Marketing, das zuletzt direkt bei der HOLTER Geschäftsführung angesiedelt war. Mit dem Eintritt des neuen Ressortleiters werden die Ressorts Verkauf und Marketing sowie Einkauf bei HOLTER auch organisatorisch getrennt. Der Bereich „Strategischer Einkauf“ ist derzeit noch direkt der Geschäftsführung unterstellt.



www.holter.at