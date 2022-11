Der neue Präsident von Bioenergy Europe - Christoph Pfemeter (42) - folgt auf den Finnen Hannes Tuohiniitty, der diese ehrenamtliche Funktion vier Jahre erfolgreich ausübte und aus privaten Gründen nicht mehr für eine weitere Periode zur Verfügung stand. Nach Dr. Heinz Kopetz (Gründung bis 1998 und 2006 bis 2010) wird der europäische Verband nun wieder von einem Vertreter aus Österreich geleitet. Der neue Bioenergy Europe-Präsident Christoph Pfemeter ist gebürtiger Steirer und seit 2011 Geschäftsführer des Österreichischen Biomasse-Verbandes (ÖBMV) sowie in weiteren Gremien tätig.

„Mit der Bioenergie können wir uns in vielen Bereichen von fossilen Rohstoffen befreien und gleichzeitig die Klimawandelanpassung der Wälder unterstützen. In Zentraleuropa und Skandinavien sind wir bei Technologie und bei nachhaltiger Waldbewirtschaftung weltweit führend. In Europa wurde sowohl der Holzvorrat als auch die Bioenergie gleichzeitig gesteigert: Ein Beispiel ist etwa Kärnten. Hier hat die Bioenergie Erdöl als bedeutendsten Energieträger überholt, wohlgemerkt unter Berücksichtigung des Auto-, Lkw- und Flugverkehrs“, erklärt Christoph Pfemeter.