Scheffers Pläne mit der Vaillant Group für den österreichischen Markt konzentrieren sich insbesondere auf die forcierte Transformation des Unternehmens zur Elektrifizierung, insbesondere den weiteren Ausbau des Wärmepumpengeschäfts. Gleichzeitig will der gebürtige Deutsche über den österreichweiten Vaillant Werkskundendienst die Digitalisierung weiter vorantreiben, um neue Geschäftsmodelle – etwa im Bereich des smarten Energiesparens – anbieten zu können.

„Als Vorreiter bei nachhaltigen Heizsystemen wollen und werden wir einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten“, betont Dr. Markus Scheffer.

Besonders wichtig sind Vaillant die traditionell guten Beziehungen zum Großhandel und den Installationspartnern. Auch hier will der neue Geschäftsführer Schwerpunkte setzen und die bereits sehr umfangreichen Serviceleistungen weiter optimieren. „Mit unserem starken Vaillant Team, unserem herausragenden Produktportfolio und einem ‚Best in Class‘-Service wollen wir weiterhin ein verlässlicher Partner für unsere Kunden sein und als Vorreiter bei der Energiewende in Österreich agieren“, so Scheffer.

„Wir freuen uns, mit Markus Scheffer einen Geschäftsführer für die österreichische Vertriebsgesellschaft gewonnen zu haben, der nicht nur ein absoluter Kenner der Branche ist, sondern auch unser Unternehmen seit Jahren erfolgreich mitgestaltet hat. Wir wünschen ihm und seinem Team viel Erfolg – nicht zuletzt bei der Bewältigung der großen Herausforderungen, mit denen die gesamte Wirtschaft und speziell der Heizungsmarkt derzeit konfrontiert sind“, sagt Dr. Barbara Priesching – sie kennt den heimischen Markt bestens, war einige Jahre Geschäftsführerin von Vaillant in Österreich, und ist nun Direktorin der Region West des im deutschen Remscheid ansässigen Familienunternehmens.