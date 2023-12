Neu im BDH-Vorstand ist Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing bei der Stiebel Eltron-Gruppe. Er folgt auf Stiebel Eltron CEO Dr. Kai Schiefelbein.

Ebenfalls neu im Vorstand ist Christian Sieg, Geschäftsführer der BDR Thermea in Deutschland. Christian Siegt folgt im BDH auf Bertrand Schmitt, CEO der BDR Thermea Group.

Als dritter Neuzugang wurde Alexey Paliivets, Geschäftsführer und Regional Director DACH bei Schiedel in den Vorstand gewählt. Er folgt auf Alessandro Cappellini, Präsident der Schiedel Group.

BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt bedankte sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern und würdigte sie für ihre teilweise jahrelange Mitarbeit: „Wir erleben eine nie dagewesene Transformation des Wärmesektors. Eine starke politische Interessensvertretung ist wichtiger als je zuvor. Mit der Neubesetzung des Vorstandes verleihen wir der gesamten Heizungsindustrie über alle Technologien hinweg eine starke Stimme in Berlin und Brüssel.“