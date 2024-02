Am 15. Februar 2024 wurden in Wattens/ Tirol die Schaufeln angesetzt, als Auftakt für das neue Gebäude der „Verkaufsniederlassung Innsbruck“, die Premium-Markenhersteller Viessmann hier errichtet. Peter Huber, Geschäftsführer von Viessmann Österreich, erklärt die Hintergründe zum Neubau: „Es bleibt für uns allemal der Anspruch und oberstes Ziel, für unsere Kunden höchste Dienstleistungskompetenz - von der Beratung, technischen Planung bis hin zum Werkskundendienst - zu bieten. Dank unserer erfahrenen und langjährigen Mitarbeiter am Standort in Wattens sind wir für diese Aufgabe bestens vorbereitet und freuen uns auf den Einzug ins neue Gebäude im Herbst 2024“.

Viessmann Österreich betreibt Niederlassungen in (Steinhaus bei) Wels/ Zentrale, Wien (Brunn a. Geb./ NÖ), Graz (Hart bei Graz), Innsbruck (Wattens) und ein Verkaufsbüro in Wolfurt/ Vbg. Der Premium-Hersteller hat viele Produkte im Programm, die für Gebäude essenziell sind (unterschiedliche Heizungstypen, Solarthermie, PV; Stromspeicher, Lüftungs-/ Klima-Anlagen, Brennstoffzellen).