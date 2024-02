Der Sole-Tower „Terra Fox“ ist eine kompakte Anlage für die Nutzung von Erdwärme in Einzelhäusern oder als Etagenstation für Mehrfamilienhäuser.

Der Tower vereint auf einer Grundfläche von unter 0,5 m2 die Wärmepumpe sowie einen Warmwasserspeicher mit 184 Litern.

Die Anlage wird in drei Leistungsgrößen (als Terra Fox 208, 312 und 416) mit 7, 12 oder 16 kW angeboten.

Dadurch lässt sich Erdwärme in kalten Nahwärmenetzen, über Wohnungsstationen in Mehrfamilienhäusern oder in Einfamilienhäusern mit gutem Energiestandard noch vielseitiger nutzen.

Durch Inverter-Technologie passt sich die Sole-/Wasser-Wärmepumpe an den aktuellen Wärmebedarf an und liefert Spitzenleistungen mit SCOPs von 5,6 bis 5,8.

Damit steht die Energieeffizienz der neuen Anlagen laut Ochsner an der Spitze im Marktumfeld.

Mehr Details zu diesen Neuheiten erfährt man bei Ochsner Wärmepumpen auf der WEBUILD Energiesparmesse in Wels in Halle 20 (Stand F260).