Bei der Wahl der Kältemittel wird Daikin weiterhin ein breites Geräteportfolio mit dem Kältemittel R32 anbieten. Zusätzlich wird der Hersteller – unter anderem aufgrund der hohen Nachfrage nach Wärmepumpen in Verbindung mit der schrittweisen Reduzierung von Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW) in Europa – eine neue Reihe von Split-Luft-/Wasser-Wärmepumpen mit dem Kältemittel R454C anbieten. Dieses Kältemittel hat ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP= Global Warming Potential) von 148, lässt eine breite Palette von Installationsmöglichkeiten zu, und eignet sich für verschiedene Arten von Wohngebäuden in ganz Europa.

Außerdem werden bestimmte Produktreihen mit dem Kältemittel R290 (GWP: 3) ausgestattet, wenn der gesamte Kältemittelkreislauf im Freien installiert wird und dies aus Sicherheitsgründen möglich ist.

Wie auch schon bei seinen Produkten mit anderen Kältemitteln wird Daikin auch bei Geräten mit R290 spezielle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die den gesamten Lebenszyklus der Geräte miteinbeziehen.

Grundsätzlich wägt Daikin seit Jahren in jeder konkreten Anwendungssituation zwischen den Schlüsselkriterien Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und Umweltauswirkungen ab, um das jeweils am besten zur Anwendung und zu den Kundenbedürfnissen passende Kältemittel auszuwählen.

Patrick Crombez bekräftigt: „Alle hier genannten Argumente spiegeln die umfassende Forschungsarbeit wider, die in die Entwicklung der neuesten Wärmepumpentechnologie eingeflossen ist. Wir laden alle Installateure, Partner und Interessenten ein, sich über unsere Daikin Altherma 4 Serie auf der ISH zu erkundigen. Denn mit dieser neuen Serie verändern wir den Marktstandard noch einmal deutlich und stellen damit sicher, dass wir den gesamten Lebenszyklus – von der Produktion bis hin zur Entsorgung des Geräts – berücksichtigt haben. Dabei steht bei Daikin die Sicherheit an erster Stelle. Das zeigt sich sowohl in spezifischen Konstruktionsmerkmalen unserer Geräte, als auch in der umfassenden Schulung aller Beteiligten, wie etwa Installateure, Großhändler, Bauträger oder Berater. Wir sind bestrebt, den Komfort für den Endnutzer zu maximieren und gleichzeitig oberste Sicherheit zu gewährleisten. Wir arbeiten auch weiterhin mit anderen Wärmepumpenanbietern zusammen, um sicherzustellen, dass branchenweite Sicherheitsstandards festgelegt und umgesetzt werden.“